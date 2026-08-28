Incendio en Pampacolca destruyó 60 hectáreas de pastizales

El incendio forestal en el anexo de Espíritu Santo, distrito de Pampacolca, provincia de Castilla, destruyó 60 hectáreas de pastizales luego de permanecer activo durante más de un día.

El fuego avanzó por el cerro y obligó a los pobladores a organizarse para evitar que las llamas continuaran extendiéndose. A ellos se sumaron efectivos de la Policía y trabajadores de la Municipalidad Distrital de Pampacolca, quienes realizaron labores para controlar los focos que todavía permanecían activos.

Aunque el incendio fue controlado ayer, las autoridades mantuvieron las acciones de vigilancia para evitar que las llamas se reavivaran, debido a las condiciones de viento que inicialmente favorecieron a la propagación del fuego.

El caso se suma a los 30 incendios forestales registrados en la región Arequipa en lo que va del año, según el reporte de la Gerencia Regional de Gestión de Riesgos de Desastres. Agosto concentra la mayor cantidad de emergencias, periodo en el que los fuertes vientos contribuyen a que el fuego avance con mayor rapidez por los pastizales.

Ante este escenario, se recomienda a los pobladores evitar la quema de residuos o pastizales en campos de cultivo y alrededores de viviendas. Una quema que inicialmente parece controlada puede extenderse rápidamente y convertirse en un incendio de grandes proporciones.