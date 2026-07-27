Un incendio forestal registrado esta mañana en el sector de Huatatira, distrito de Chivay, provincia de Caylloma, destruyó aproximadamente 15 hectáreas de vegetación antes de ser controlado por brigadistas, serenos y pobladores de la zona.

De acuerdo con el reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Arequipa, el fuego se inició alrededor de las 10:00 horas y se propagó rápidamente por el área afectada, consumiendo la vegetación natural.

El fuego fue controlado por brigadistas luego de 5 horas (Foto: COER)

Las labores para sofocar el incendio estuvieron a cargo de brigadistas de la Municipalidad Provincial de Caylloma, personal de Serenazgo y vecinos del sector, quienes controlaron la emergencia cerca de las 14:30 horas, evitando que las llamas alcanzaran una mayor extensión.

Según la evaluación preliminar, el siniestro afectó al menos unas 15 hectáreas de pastizales. Hasta el momento no se han reportado daños a viviendas ni personas heridas.

Aunque el incendio ya fue controlado, el COER informó que en la zona continúan los trabajos de liquidación para extinguir por completo los focos de calor y evitar que el fuego se reactive debido a las condiciones climáticas.