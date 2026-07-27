Más allá de la reconocida oferta gastronómica, la feria Perú, Mucho Gusto Tacna 2026, organizada por PROMPERÚ, invita a los visitantes a descubrir la riqueza cultural y productiva del país a través de espacios temáticos que reúnen cafés de origen, chocolates artesanales, bebidas emblemáticas, artesanía y experiencias que muestran la diversidad de las regiones del Perú.

Las zonas Café & Cacao, Bebidas del Perú y Celebra Perú complementan el recorrido gastronómico con propuestas que acercan al público a productores, emprendedores y artesanos de distintas regiones.

El público puede degustar las especialidades regionales. (Foto: Difusión)

Historia detras de los productos

En estos espacios es posible conocer la historia detrás de los productos, degustar especialidades regionales y descubrir experiencias vinculadas con el turismo y la identidad cultural del país.

La feria reúne además a 162 expositores entre restaurantes, productores, panaderías, postres, brasas, cocinas de campo, bebidas y foodtrucks, ofreciendo una experiencia para toda la familia junto con espectáculos musicales, demostraciones culinarias, pasacalles y actividades culturales.

La feria reúne a 62 expositores de las 25 regiones del Perú. (Foto: Difusión)

Música para celebrar

El último día de Perú, Mucho Gusto también estará marcado por la música. Este 28 de julio, el público podrá disfrutar de las presentaciones de Sylvia Falcón, Damaris, Orquesta Candela y Bartola, quienes pondrán el broche de oro a la feria con un espectáculo que celebra la diversidad cultural y musical del país.

Con una asistencia de 30 mil personas en su primer día, Perú, Mucho Gusto Tacna 2026 inició con gran acogida, consolidándose como uno de los principales eventos que dinamizan la actividad económica y turística de la región durante las celebraciones por Fiestas Patrias.

La feria permanecerá abierta hasta el 28 de julio, de 10 a 22 horas en el Parque Perú de Tacna, con el ingreso libre.