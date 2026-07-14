Incendio forestal en Chiguata destruyó 3 hectáreas

Un incendio forestal se registró esta tarde en el anexo Miraflores, distrito de Chiguata en Arequipa y luego de aproximadamente una hora y 30 minutos fue controlado.

De acuerdo con información del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Arequipa, la emergencia fue reportada alrededor de las 2:07 p. m. por el responsable de Gestión del Riesgo de Desastres del distrito y a las 15:25 fue controlado.

Ante la emergencia, personal de la Municipalidad Distrital de Chiguata y efectivos de la Policía Nacional se desplazaron al lugar para las labores de control y extinción del incendio, con el fin de evitar que las llamas continúen propagándose.

El fuego dañó la flora y fauna de la zona en aproximadamente tres hectáreas destruidas. Sin embargo, aún se desconoce las circunsrta

Hasta el momento, las autoridades continúan con la evaluación de daños para la liquidación del incendio y evitar que se reactive.