Un incendio forestal se registró esta mañana en los sectores de Ilinay y Chilcapampa, ubicados en el anexo de Costuro, distrito de Viraco, provincia de Castilla, en Arequipa. El fuego amenaza la vegetación y la fauna silvestre de la zona, donde los pastizales y arbustos secos facilitan la propagación de las llamas.

La Municipalidad Distrital de Viraco alertó sobre la emergencia y advirtió que la quema de pastizales y arbustos durante esta temporada puede desencadenar incendios difíciles de controlar, con consecuencias para el ecosistema.

Los pastizales secos y el viento favorecen que el fuego se extienda rápidamente por los cerros y afecte áreas naturales que sirven de refugio y fuente de alimento para distintas especies silvestres.

Ante esta situación, la comuna exhortó a los pobladores a evitar las quemas en los cerros y a tener precaución al utilizar fuego, con el fin de prevenir nuevas emergencias.

Se espera controlar el fuego con la ayuda de los pobladores para evaluar los daños y las causas del incendio.

En Arequipa suman más de 70 incendios forestales y se teme que este tipo de accidentes continúen hasta fin de año, por la escased de lluvias a causa del fenómeno El Niño.