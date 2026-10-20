Los incendios forestales ya no solo arrasan pastizales, bosques y fauna silvestre en el sur del país. Este año también han cobrado vidas humanas en regiones como Cusco, Puno y Arequipa. En Cusco, al menos siete personas fallecieron a causa del fuego, entre ellas agricultores que intentaban salvar a sus animales, principal sustento de sus familias.

La última víctima fue un hombre de 65 años, natural de Acomayo, en Cusco, quien sufrió quemaduras de tercer grado en el 90% de su cuerpo. Pese a los esfuerzos médicos, su estado era crítico. Detrás de estas tragedias también quedan familias que perdieron sus medios de subsistencia.

En las zonas rurales, alpacas, ovejas y vacunos representan años de trabajo y una fuente de ingresos indispensable para el hogar.En varios sectores, la emergencia dejó cientos de animales atrapados entre las llamas. Muchos murieron calcinados y sus cadáveres tuvieron que ser enterrados en fosas para evitar riesgos sanitarios.

AFECTACIÓN EN AREQUIPA

En Arequipa no se han reportado víctimas mortales, pero los daños son considerables. Según la Gerencia Regional de Gestión del Riesgo de Desastres, en lo que va del año se registraron 63 incendios forestales, de los cuales 50 ocurrieron entre agosto y octubre.Las emergencias destruyeron al menos 5 mil 294 hectáreas de vegetación. Caylloma concentra el mayor número de incendios con 17 casos, seguida de Arequipa y Condesuyos con 12 cada una; La Unión con 11; Castilla con nueve y Caravelí con dos.

Sin embargo, la provincia de Arequipa registra la mayor extensión afectada, con 2 mil 187 hectáreas dañadas. Le siguen Caylloma con mil 168 hectáreas y La Unión con mil 3. También se reportaron pérdidas en Condesuyos, con 577 hectáreas; Castilla, con 355; y Caravelí, con dos. La afectación no se limita a la vegetación. Los incendios destruyen pastizales que sirven de alimento para el ganado y arrasan hábitats de aves, reptiles y otros animales silvestres, muchos de los cuales mueren por el fuego o son desplazados de sus ecosistemas.

HERIDOS ATENDIDOS EN AREQUIPA

El hospital Honorio Delgado Espinoza de Arequipa también atendió a víctimas de los incendios registrados en Puno. Uno de los casos más graves fue el de Teodoro Sano Choquehuayta (56), quien sufrió quemaduras en el 55% de su cuerpo cuando intentaba rescatar a sus animales de las llamas.

Asimismo, Alexander, un niño de 8 años, fue evacuado al nosocomio regional tras sufrir quemaduras en el 55% de su cuerpo durante el incendio de su vivienda en la provincia de Sandia. Su hermano de 3 años y su abuela fallecieron después del siniestro.A diferencia de Teodoro, el menor fue referido al Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, en Lima, donde recibe tratamiento especializado y será sometido a intervenciones de injerto de piel para favorecer su recuperación.

SENTENCIA POR CAUSAR INCENDIO

En Cusco, el poblador Angelino Cchoua Ttito (46) fue condenado a tres años, diez meses y veinte días de pena suspendida por el delito contra los bosques en la modalidad de incendio forestal. La justicia determinó que provocó un incendio al quemar maleza en su parcela agrícola sin adoptar medidas de seguridad ni implementar cortafuegos. Impulsado por el viento, el fuego se propagó y destruyó siete hectáreas de bosques de eucalipto y pino, además de pastos naturales en el sector Quellosesayoc, provincia de Anta.El caso refleja los riesgos de las quemas no controladas.

Un incendio forestal se registra desde el mediodía del 18 de octubre en las inmediaciones del Santuario del Señor de Huanca, en el distrito de San Salvador en Cusco. El alcalde Ernesto Fisher pidió que se esclarezcan los hechos y se sancione, conforme a ley, a la persona detenida por la Policía Ecológica, al advertir que los incendios forestales provocan daños irreparables.