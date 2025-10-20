Tres incendios forestales se registraron hoy en las diferentes provincias de Arequipa, según el reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER). El hecho implica la pérdida de pastizales y el riesgo de familias dedicadas a la crianza de camélidos.

El incendio en Quechualla asustó a los pobladores por la cercanía de las viviendas. Foto: Difusión

El primer siniestro se inició alrededor de las 12:45 horas en el sector Cayhuine, anexo de Picha en el distrito de Quechualla en la provincia de La Unión. Los pobladores de la zona realizaron labores de control y extinción para evitar que el fuego se propague. Hasta el momento, no se han reportado daños a la vida ni a la salud de las personas.

Un segundo incendio forestal se registró a las 10:00 horas en el anexo de Tanisca en el distrito de Tauría en la misma provincia de La Unión. Al igual que en Quechualla, los habitantes, junto al personal de la Municipalidad Distrital de Tauría, trabajaron para extinguir el fuego.

El último incendio ocurrió en el distrito de Pampacolca, provincia de Castilla, aproximadamente a las 15:00 horas en el sector Unchui. Los pobladores, en colaboración con el personal de la Municipalidad Distrital, también intentaron sofocar el fuego, pero aún no lo consiguieron.

El incendio en Orcopampa se expandió rápidamente. Foto: Difusión

En la ciudad de Arequipa también ocurrió un incendio, después del mediodía. El fuego fue en un centro de reciclaje, en el kilómetro 3.5 de la Variante de Uchumayo, detrás de la empresa de camiones Francisco Carbajal Bernal S.A. (Fracsa). Los bomberos controlaron el fuego y no hubo daños personales.

