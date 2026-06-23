La línea férrea que atraviesa Arequipa podría convertirse en un tren urbano para pasajeros. La propuesta forma parte de la actualización del Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM), documento que también evalúa la implementación de teleféricos para mejorar la conectividad en sectores de difícil acceso. Ambas alternativas son consideradas como soluciones a los problemas de movilidad que enfrenta la ciudad.

TREN LIGERO EN EL PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

El jefe del equipo técnico del PDM, Carlos Zeballos Velarde, explicó que el proyecto del tren ligero no surge como una nueva propuesta, sino que ya se encuentra contemplado dentro del Plan de Acondicionamiento Territorial (PAT). La iniciativa busca aprovechar la infraestructura ferroviaria existente una vez que el actual transporte de carga sea trasladado fuera del casco urbano.

“El actual tren de carga, que transporta ácidos y materiales mineros, no debería atravesar el casco urbano. Lo que corresponde es trasladarlo a una ruta externa, un proyecto que ya está contemplado en el PAT. Una vez que eso ocurra, la infraestructura ferroviaria existente podría aprovecharse para implementar un tren urbano para pasajeros”, sostuvo.

Según explicó el especialista, la propuesta permitiría atender uno de los principales corredores de desplazamiento de la ciudad. Actualmente, una gran parte de los viajes diarios se concentra entre el cono norte y la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres, generando una fuerte presión sobre las vías metropolitanas.

TELEFÉRICO

Junto con el tren ligero, el equipo técnico analiza la posibilidad de incorporar teleféricos en las zonas ubicadas en las faldas del volcán Misti. La propuesta surge como una alternativa para sectores donde la construcción de nuevas avenidas resulta complicada por la geografía, la ocupación urbana existente y los altos costos que implicarían las expropiaciones.

De acuerdo con lo expuesto, este sistema podría beneficiar a distritos como Alto Selva Alegre, Miraflores y Paucarpata, además de facilitar conexiones con importantes centros de actividad como la Universidad Nacional de San Agustín.

“Podríamos tener redes de teleféricos que conecten sectores que actualmente están desvinculados. No solo se trata de llegar al centro de la ciudad, sino también de mejorar la conexión entre estas zonas y otros puntos de alta actividad”, señaló Zeballos.

No obstante, aclaró que tanto el tren ligero como los teleféricos forman parte de propuestas que aún se encuentran en evaluación dentro del proceso de actualización del plan.

PDM. En paralelo, el equipo técnico continúa con el levantamiento de observaciones formuladas al PDM, documento que recibió cerca de dos mil aportes de instituciones, especialistas y ciudadanos. El trabajo incluye la revisión de aspectos vinculados a zonificación, riesgos, medio ambiente y ordenamiento territorial.

Zeballos informó que entre el 40% y 50% de las observaciones ya fueron atendidas y que el resto continúa en evaluación mediante informes técnicos y legales.

Entre los principales ajustes figuran la incorporación de predios con derechos adquiridos, una actualización más detallada de los estudios de riesgo y mejoras en la redacción del documento, cuya versión final debe ser presentada a finales del mes de julio.

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