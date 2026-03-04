El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) advirtió que entre el miércoles 4 y el jueves 5 de marzo continuará el incremento de la temperatura diurna en la sierra de Arequipa, pero según el jefe Zonal del Senamhi, Guillermo Gutiérrez, en las tardes se registrarán fuertes lluvias, granizo y nieve hasta el 7 de marzo.

Según la alerta amarilla, en las localidades ubicadas por encima de los 3800 metros sobre el nivel del mar en las provincias de La Unión, Condesuyos, Castilla y Caylloma, estas precipitaciones pluviales estarán acompañadas de descargas eléctricas y vientos que alcanzarán a 35 kilómetros por hora.

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) alertó que el incremento de la temperatura diurna, será de ligera a moderada intensidad, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 13°C y 32°C, a causa de la escasa nubosidad hacia el mediodía, condición que aumentará la radiación ultravioleta (UV).

La alerta de nivel amarillo por aumento de temperatura comprende varios distritos de la región:

Provincia de Arequipa : San Juan de Tarucani, Yura, Chiguata, Mollebaya, Pocsi y Polobaya.

: San Juan de Tarucani, Yura, Chiguata, Mollebaya, Pocsi y Polobaya. Provincia de Caylloma : Callalli, San Antonio de Chuca, Chivay, Lari, Sibayo, Tisco, Tuti, Coporaque, Ichupampa y Madrigal.

: Callalli, San Antonio de Chuca, Chivay, Lari, Sibayo, Tisco, Tuti, Coporaque, Ichupampa y Madrigal. Provincia de Castilla : Orcopampa, Chachas, Choco y Chilcaymarca.

: Orcopampa, Chachas, Choco y Chilcaymarca. Provincia de Condesuyos : Cayarani.

: Cayarani. Provincia de La Unión: Huaynacotas y Puyca.

El nivel amarillo implica la presencia de fenómenos meteorológicos peligrosos que pueden afectar actividades al aire libre y la salud de la población, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Las autoridades recomiendan:

Evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 y 16:00 horas.

Usar sombrero de ala ancha, lentes con filtro UV y bloqueador solar.

Mantenerse hidratado de forma constante.

Asegurar techos livianos y objetos que puedan desprenderse por efecto del viento.

El COER exhortó a la población a mantenerse atenta a los reportes oficiales ante cualquier variación de las condiciones meteorológicas.

