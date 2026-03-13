Según la Contraloría General de la República del Perú el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) solicitó 120 toneladas de alimentos para atender a los damnificados por las intensas lluvias en la región, pero el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) solo entrega 24.45 toneladas de ayuda humanitaria para los afectados por lluvias.

Durante una supervisión de hoy al almacén del GRA en la ciudad de Arequipa, el órgano de control verificó que la ayuda recibida el pasado 5 de marzo fue entregada al Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Arequipa (COER), entidad encargada de distribuir los productos a las municipalidades con población afectada por las precipitaciones.

Al respecto, el director del Indeci en Arequipa, Carlos Nacarino, precisó a Correo que la cantidad de ayuda enviada responde al número de damnificados que el COER reportó en el Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (Sinpad). Sustentó que el requerimiento no puede ser excesivo al número de familias afectadas.

No obstante, indicó que este lunes se prevé la entrega adicional de 35 toneladas de alimentos para reforzar la atención en las zonas afectadas.

Entre los productos incluidos en la ayuda humanitaria figuran arroz, azúcar, frijol, quinua, fideos, filete de atún, aceite de soya y lentejas. Estos alimentos de primera necesidad que serán distribuidos desde este lunes entre las municipalidades de la región.

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