El alcohol que usa para desinfectarse en esta coyuntura de pandemia, podría no servir, porque el Indecopi, informó hoy que detectaron la venta de dos marcas de alcohol que no cumplen las condiciones, luego de un estudio de 28 productos y evaluación en el laboratorio de 19 de ellos.

El director de Fiscalización, Ronald León, informó que el alcohol en gel antibacterial de marca Talento contiene 27.6% de alcohol etílico, por lo que no cumple con su función bactericida, pues el mínimo debe ser de 60% de concentración.

Además, tiene un valor alto de PH DE 7.33, lo que resulta lesivo para la piel, cuando lo permitido debe ser menor a 7.

El alcohol desinfectante de la marca Derquin contiene un porcentaje de concentración de alcohol etílico de 90%, lo que lo convierte en industrial, pese a lo que informa en su etiqueta que es de 75 grados. Asimismo, tenía 2.7% de alcohol metílico.

Los otros productos también tenían carencias como no tener autorización, no tener registro sanitario o no tener los componentes especificados en las etiquetas.

El alcohol remendado para la desinfección de manos

La funcionaria de Indecoi, Ana Peña, informó que para la desinfección se debe usar alcohol etílico con concentración de 60% a 80%, considerados entre medicinal y cosmético. Si son mayores o menores a estos rangos, no sirven como desinfectantes.

Para prevenir el contagio del coronavirus y desinfectar las manos se puede usar dos tipos de alcohol:

Alcohol medicinal: con concentración de alcohol etílico de 70% a 80%. Para su comercialización en la etiqueta debe consignar el Registro Sanitario otorgado por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas. En nombre de la empresa que lo produce y distribuye.

Alcohol cosmético: con concentración de alcohol etílico con concentración de 60% a 69%. En la etiqueta debe informar que tiene Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO). También debe informar la fecha de vencimiento