El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) pondrá en remate 11 inmuebles ubicados en distintos distritos de Arequipa como parte de un proceso de cobranza coactiva contra personas y empresas que no cumplieron con el pago de multas impuestas por vulnerar derechos de los consumidores o infringir normas de propiedad intelectual.

Entre los bienes figuran terrenos en Mollebaya, La Joya, el Cercado de Arequipa y San Juan de Siguas, además de viviendas en Socabaya, Mariano Melgar, Alto Selva Alegre y La Joya.

También serán subastados un departamento con azotea en Miraflores, una sección de inmueble en Sachaca y un estacionamiento en Mariano Melgar.

La propiedad con el menor precio base es una sección de inmueble ubicada en la urbanización El Dorado, en Sachaca, que será rematada desde S/25,367.33. En contraste, el bien con mayor valor corresponde a un terreno de siete hectáreas en La Joya, cuyo precio base asciende a S/9,473,333.33.

El remate se realizará en primera convocatoria y los postores deberán acreditar un monto equivalente al 10% de la tasación del inmueble de su interés. Según el catálogo oficial, los bienes serán subastados en el estado en que se encuentran.

Cabe mencionar que este remate se llevará a cabo este lunes 30 de noviembre desde las 8:40 a.m., en el auditorio de la sede central del Indecopi (Av. Del Aire 384, San Borja, cuadra 15 de la Av. Canadá).

¿CÓMO PARTICIPAR?

Presentarse, como mínimo, 20 minutos antes de la hora programada con el DNI vigente; no participarán quienes tengan este documento vencido.

programada con el DNI vigente; no participarán quienes tengan este documento vencido. Acreditar un monto no menor al 10 % del valor de tasación del bien a adquirir, en efectivo o con cheque de gerencia a nombre del Indecopi.

del bien a adquirir, en efectivo o con cheque de gerencia a nombre del Indecopi. Quienes participen en el remate en representación de una persona natural o jurídica deben presentar un poder vigente , inscrito en la oficina registral respectiva.

, inscrito en la oficina registral respectiva. En caso de participar con cheque de gerencia, el endose se debe realizar de la siguiente manera: INDECOPI R.O. DS 043-2022-EF.

se debe realizar de la siguiente manera: R.O. DS 043-2022-EF. Quienes tengan más consultas pueden contactar con el Martillero Público José Carlos Eulalio Chirinos Escobedo, al 959 600 795 o por el correo ejecucion@indecopi.gob.pe.

Por otro lado, precisar que Indecopi no solo hará el remate de inmuebles en Arequipa, sino también en Lima y Junín. El catálogo completo de bienes a rematar puede consultarse en el siguiente enlace: https://www.gob.pe/i/8859560