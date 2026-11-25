El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) pondrá en remate 11 inmuebles ubicados en distintos distritos de Arequipa como parte de un proceso de cobranza coactiva contra personas y empresas que no cumplieron con el pago de multas impuestas por vulnerar derechos de los consumidores o infringir normas de propiedad intelectual.
Entre los bienes figuran terrenos en Mollebaya, La Joya, el Cercado de Arequipa y San Juan de Siguas, además de viviendas en Socabaya, Mariano Melgar, Alto Selva Alegre y La Joya.
También serán subastados un departamento con azotea en Miraflores, una sección de inmueble en Sachaca y un estacionamiento en Mariano Melgar.
La propiedad con el menor precio base es una sección de inmueble ubicada en la urbanización El Dorado, en Sachaca, que será rematada desde S/25,367.33. En contraste, el bien con mayor valor corresponde a un terreno de siete hectáreas en La Joya, cuyo precio base asciende a S/9,473,333.33.
El remate se realizará en primera convocatoria y los postores deberán acreditar un monto equivalente al 10% de la tasación del inmueble de su interés. Según el catálogo oficial, los bienes serán subastados en el estado en que se encuentran.
Cabe mencionar que este remate se llevará a cabo este lunes 30 de noviembre desde las 8:40 a.m., en el auditorio de la sede central del Indecopi (Av. Del Aire 384, San Borja, cuadra 15 de la Av. Canadá).
¿CÓMO PARTICIPAR?
- Presentarse, como mínimo, 20 minutos antes de la hora programada con el DNI vigente; no participarán quienes tengan este documento vencido.
- Acreditar un monto no menor al 10 % del valor de tasación del bien a adquirir, en efectivo o con cheque de gerencia a nombre del Indecopi.
- Quienes participen en el remate en representación de una persona natural o jurídica deben presentar un poder vigente, inscrito en la oficina registral respectiva.
- En caso de participar con cheque de gerencia, el endose se debe realizar de la siguiente manera: INDECOPI R.O. DS 043-2022-EF.
- Quienes tengan más consultas pueden contactar con el Martillero Público José Carlos Eulalio Chirinos Escobedo, al 959 600 795 o por el correo ejecucion@indecopi.gob.pe.
Por otro lado, precisar que Indecopi no solo hará el remate de inmuebles en Arequipa, sino también en Lima y Junín. El catálogo completo de bienes a rematar puede consultarse en el siguiente enlace: https://www.gob.pe/i/8859560