El ingeniero Roger Tejada Gutiérrez (62) perdió la vida la tarde del último domingo luego de estrellarse contra un cerro durante la práctica de parapente entre los cerros ubicados en la zona conocida como La Zeta , en distrito de Mollebaya, en Arequipa.

De acuerdo con la información recaba por la policía, la víctima llegó aproximadamente a las 10:00 horas al lugar con la intención de realizar la práctica deportiva de manera independiente. Sin embargo, durante el vuelo sufrió un accidente y quedó gravemente herido en una zona de difícil acceso.

Al advertir lo ocurrido, Elito Ferreyros Zapata (55), quien se encontraba brindándole apoyo, se comunicó con la central de emergencias 105 y permaneció junto al deportista hasta la llegada de los equipos de rescate.

Tras la alerta, policías, bomberos y personal de serenazgo del distrito se desplazaron hasta el sector. La operación se complicó por las condiciones accientadas del terreno, por lo que los rescatistas tuvieron que realizar diversas maniobras para llegar hasta el ingeniero y trasladarlo a un lugar seguro.

Durante la evacuación, los paramédicos aplicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar durante varios minutos. Pese a sus esfuerzos, no lograron recuperar sus signos vitales y confirmaron su fallecimiento alrededor de las 18:35 horas.

Gerardo Tejada Mendoza (34), hijo de la víctima, llegó al sector y manifestó a las autoridades que su padre había acudido solo para su práctica deportiva. Luego de recuperar el cuerpo, los rescatistas lo colocaron a un costado de la carretera, donde permaneció bajo custodia policial hasta la llegada del Ministerio Público. Cerca de las 21:00 horas, el fiscal de turno dispuso el levantamiento del cadáver y su traslado a la morgue central de Arequipa.

La Policía inició las investigaciones para determinar en qué circunstancias se produjo la caída y si las condiciones climáticas, una falla en el equipo o una maniobra durante el vuelo influyeron en el fatal accidente.