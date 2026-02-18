El área de Fiscalización del Jurado Electoral Especial (JEE) de Arequipa 2 inició una investigación contra el regidor de Cayma, Iván Ebert Velásquez Ramos, por presuntamente vulnerar el principio de neutralidad al promocionar su candidatura a la alcaldía de Cayma a través de sus redes sociales.

La denuncia anónima se realizó ante la Gerencia Regional de Control de Arequipa, de la Controlaría General de la República, la cual remitió la misma al JEE Arequipa 2 el 11 de febrero.

Esta denuncia hace mención de presuntas irregularidades referidas sobre el concejal, quien estaría realizando propaganda electoral mediante la red social “Facebook”, vulnerando el deber de neutralidad en periodo electoral, al señalar que también es regidor de la comuna distrital.

En el documento remitido se adjunta el link de Facebook que pertenecería a Iván Velásquez, a través de esta red se le observa mostrándose con el símbolo del partido Demócrata Verde, al cual se encuentra afiliado desde el 7 de octubre del 2024.

Entre las publicaciones de este perfil se advierte actos de proselitismo político a favor del partido al cual se encuentra afiliado, además de promocionar su posible postulación a la alcaldía distrital de Cayma, también se observa un video señalando cómo marcar por los candidatos a la presidencia de la república, senadores, diputados y representantes al Parlamento Andino.

Cabe señalar que el informe elaborado en el Área de Fiscalización señala que la publicación en una cuenta de Facebook personal no constituye una actividad oficial, sin embargo, en dicho perfil hace alusión a su cargo como regidor de Cayma, invocando este mismo y a la vez realizando propaganda a favor del Partido Demócrata Verde.

