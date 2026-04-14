A un año del fallecimiento del escritor peruano Mario Vargas Llosa, el director de la Biblioteca Regional, Alfredo Herrera, anunció ayer el comienzo de un proyecto de digitalización de al menos tres mil libros pertenecientes al acervo personal del novelista. Estos ejemplares forman parte del total de 25 mil volúmenes que resguarda la institución.

Herrera destacó que Vargas Llosa es “uno de los autores más prolíficos” y recordó que su obra abarca géneros como la novela, el relato, el teatro, el ensayo, el artículo periodístico e incluso la actuación. Sostuvo que el legado literario del escritor tiene un alcance internacional y que, para Arequipa, contar con su biblioteca personal representa “una característica singular de su trabajo intelectual”, dijo.

El director precisó que los tres mil textos escogidos contienen anotaciones y comentarios escritos por el propio Vargas Llosa, material de especial interés para investigadores y especialistas. Recordó además que el autor pidió que dichos libros no fueran abiertos mientras permaneciera con vida, por lo que su acceso constituye un aporte inédito para el estudio de su proceso creativo.

La digitalización tomará aproximadamente un año, debido al volumen del material y a la necesidad de preservar adecuadamente los apuntes originales. Herrera señaló que se trata de uno de los proyectos más grandes emprendidos por la biblioteca desde su inauguración, y marcará un hito en la conservación del patrimonio intelectual del Nobel de Literatura.

En paralelo, la casa museo del escritor continúa recibiendo un promedio de 50 visitantes diarios. Debido a que los ambientes son pequeños, el ingreso se organiza en grupos de 12 personas.