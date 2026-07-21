Después de varios años de espera, el colegio Mariano Eduardo Rivero y Ustariz (MERU), el más antiguo del valle de Tambo, inició su proceso de modernización con una inversión superior a S/ 27 millones, que permitirá renovar completamente su infraestructura y equipamiento para beneficiar a los estudiantes de la provincia de Islay.

El proyecto será ejecutado mediante el mecanismo de Obras por Impuestos por la empresa Southern Perú, en coordinación con el Gobierno Regional de Arequipa. La obra inició con una ceremonia en la que participaron autoridades, representantes de la empresa, docentes, alumnos y padres de familia.

La intervención comprende la renovación de cerca de 27 mil metros cuadrados de infraestructura educativa. El plan contempla la construcción de salones, laboratorios, talleres, biblioteca, ambientes administrativos, además de espacios deportivos y recreativos.

El proyecto también incluye la dotación de nuevo mobiliario y equipamiento acorde con los estándares establecidos por el Ministerio de Educación, así como un diseño paisajístico que incorporará áreas verdes y espacios abiertos para mejorar las condiciones de aprendizaje y convivencia escolar.

Con esta obra se reemplazará la infraestructura que, tras 60 años de funcionamiento, había cumplido su vida útil. Las nuevas instalaciones ofrecerán ambientes más seguros y adecuados para los 347 estudiantes del distrito de Cocachacra que a la fecha cursan estudios en esta institución.

Fundado en 1963, el Mariano Eduardo Rivero y Ustariz es considerado el colegio emblemático y más antiguo del valle de Tambo.