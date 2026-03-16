Aproximadamente 237 mil estudiantes de colegios públicos empezaron hoy el año escolar 2026 en la región Arequipa. La ceremonia protocolar del inicio de labores se hizo con el colegio El Gran Amauta, institución donde la infraestructura y el equipamiento fue renovado recientemente por el Gobierno Regional de Arequipa, luego de muchos retrasos.

En la actividad participaron el gobernador Rohel Sánchez, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Felipe Meza, docentes, padres y estudiantes.

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Inicio de labores escolares 2026 en Colegio Gran Amauta en Miraflores. (Foto: Jeamilett chirinos/@photo.gec)

Según el gerente regional de Educación, Marco Choque, sumando a las instituciones privadas, el retorno a las aulas alcanza a 412 mil 886 estudiantes en toda la región. De este total, 237 mil 233 corresponden a colegios públicos y 175 mil 653 a instituciones privadas, en todos los niveles y modalidades educativas.

COLEGIOS CON INFRAESTRUCTURA DETERIORADA

Sin embargo, hay escolares de 104 colegios públicos que iniciaron labores en infraestructuras totalmente deterioradas por la antigüedad de sus planteles o por los daños ocasionados por las intensas lluvias registradas en la región.

Choque explicó que uno de los principales problemas para el inicio del año escolar es el estado de la infraestructura educativa, ya que 335 instituciones educativas resultaron afectadas por las precipitaciones registradas en las últimas semanas en Arequipa.

De estas, 104 colegios presentan daños graves, lo que implica la necesidad de reconstrucción; 176 tienen daños moderados, que requieren trabajos de rehabilitación; y 55 registran daños leves, donde se necesitan labores de mantenimiento.

Uno de los casos más graves se registra en la Institución Educativa José Olaya Balandra, ubicada en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, donde la municipalidad declaró inhabitables siete aulas del segundo piso del pabellón central debido a daños estructurales detectados tras las intensas lluvias registradas en los últimos días en Arequipa.

El techo se desprendió en el colegio José Olaya Balandra

Según informó el alcalde Fredy Zegarra Black, la decisión se tomó luego de que inspectores de la oficina de Gestión del Riesgo de Desastres verificaran que parte del techo de una de las aulas se desplomó. Además, durante la inspección se detectaron rajaduras y manchas de humedad en los ambientes contiguos.

De acuerdo con los responsables del plantel, el pabellón afectado tiene más de 60 años de antigüedad y el incidente ocurrió el último miércoles. La medida afecta a más de 100 estudiantes de los turnos diurnos de educación básica regular y nocturnos de educación básica alternativa.

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