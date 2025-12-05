Un hombre identificado como Jimmy Danny Zevallos Lizárraga fue encontrado muerto la noche del jueves en el interior de una vivienda ubicada en la calle Unión, en la zona de Pachacútec Viejo, distrito de Cerro Colorado. El hallazgo ocurrió aproximadamente a las 20:00 horas, cuando agentes de la comisaría Mariscal Castilla fueron alertados por los propietarios del inmueble.

Al llegar, los policías encontraron el cuerpo del inquilino tendido en el piso. Los equipos de Homicidios del Área de Investigación Criminal, así como a especialistas de la Oficina de Criminalística (Oficri), al representante del Ministerio Público y a un médico legista, se encargaron de las diligencias.

Durante la inspección del lugar, los peritos no hallaron indicios de violencia que llegue a sospechar la participación de terceras personas. La revisión externa del cuerpo reveló una deformidad craneana con hundimiento en la zona malar derecha, lesiones compatibles a una caída de altura, según la médico legista.

La especialista concluyó que Zevallos sufrió un traumatismo cráneo encefálico y facial severo abierto por precipitación, a consecuencia de su caída.

Según los testigos, el hombre habría estado moviendo material de construcción en el techo de la primera planta del predio, donde alquilaba un cuarto. En esas circunstancias, habría perdido el equilibrio y caído al piso de cemento, lo que le ocasionó la muerte inmediata.

