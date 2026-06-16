Inseguridad en Arequipa: Uno de cada tres ciudadanos fue víctima de algún delito

La delincuencia alcanzó en 2025 su nivel más alto de los últimos años en Arequipa. La Encuesta de Percepción de Seguridad y Victimización elaborada por la Universidad Católica San Pablo reveló que el 30.9% de la población fue víctima de algún delito durante los últimos doce meses, la cifra más alta registrada desde que se realiza esta medición y que rompe una tendencia que durante una década se mantuvo alrededor del 25%.

Cifras. De acuerdo con los resultados, el robo en el transporte público continúa siendo el delito más frecuente en la ciudad, concentrando el 33.2% de los casos reportados por las víctimas. Le siguen el robo al paso con 21.05%, el hurto a viviendas con 19.03% y el robo de vehículos o autopartes con 15.38%. Los investigadores advirtieron que estos dos últimos delitos registraron un incremento importante respecto a años anteriores.

Otro de los hallazgos que llamó la atención fue el crecimiento de la extorsión. Este delito representa actualmente el 5.67% de los casos registrados en la encuesta y por primera vez aparece como una categoría independiente dentro del estudio. Años atrás se encontraba agrupado dentro de la categoría “otros”, con porcentajes considerablemente menores.

DELINCUENCIA EN DISTRITOS

Los distritos donde las víctimas reportaron haber sufrido más hechos delictivos fueron Cerro Colorado, que concentra el 16.6% de los casos; Paucarpata, con 14.98%; y José Luis Bustamante y Rivero, con 10.12%. Más atrás aparecen Mariano Melgar, Alto Selva Alegre, Miraflores y Socabaya.

Sin embargo, aunque Cerro Colorado registra la mayor cantidad de delitos, el distrito que los arequipeños más evitan visitar por temor a ser víctimas de la delincuencia es Hunter, mencionado por el 46.47% de los encuestados. En segundo lugar aparece José Luis Bustamante y Rivero con 32.35% y en tercero Paucarpata con 18.24%.

Víctimas y victimarios. La encuesta también detectó cambios en el perfil de las víctimas. Por primera vez después de dos años, las mujeres representan la mayoría de personas afectadas por la delincuencia, alcanzando el 50.61% de los casos.

Otro aspecto relevante es que los delincuentes estarían actuando de manera más organizada. El estudio señala que aumentó la participación de dos o más agresores en un mismo hecho delictivo. Mientras que el 36.03% de los delitos fue cometido por una sola persona, el 33.2% involucró a dos delincuentes y el 13.77% a tres agresores.

“Tanto las víctimas como los victimarios se concentran principalmente entre los 18 y 45 años, lo que demuestra que la delincuencia está impactando directamente sobre la población económicamente activa de la ciudad”, sostuvo Timaná.

NO TODOS DENUNCIAS

Pese al incremento de los delitos, la mayoría de los casos no llega a conocimiento de las autoridades. Solo el 27.94% de las víctimas denunció el hecho ante una institución competente, mientras que el 72.06% optó por no hacerlo. Los investigadores explicaron que muchos ciudadanos consideran que denunciar representa una pérdida de tiempo o que las posibilidades de recuperar sus pertenencias son mínimas.

La percepción de inseguridad también continúa empeorando. El 49.38% de los encuestados calificó la seguridad en Arequipa como mala y otro 17.6% la consideró pésima. Además, el 42.5% sostuvo que la situación de seguridad ha empeorado durante el último año.

Más de la mitad de los encuestados señaló tener poca o ninguna confianza en la Policía Nacional, mientras que la evaluación del serenazgo, la Municipalidad Provincial de Arequipa y el Gobierno Regional también se mantiene en niveles predominantemente negativos.