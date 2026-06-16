El Ministerio Público informó que el Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Condevilla inició una investigación preliminar contra la policía Anaí Ramos por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y homicidio en grado de tentativa en agravio de una estudiante.

De acuerdo con la información difundida por el Distrito Fiscal de Lima Norte, la presunta agresión ocurrió en la Institución Educativa N.° 3032 Villa Angélica, ubicada en el distrito de San Martín de Porres.

Denuncia señala presunta asfixia dentro del colegio

Según la denuncia recogida por la Fiscalía, la agente acudió al plantel para brindar una charla a los estudiantes.

Durante la actividad, algunos alumnos presuntamente no prestaron atención a la exposición, situación que habría generado la molestia de la efectiva policial.

En esas circunstancias, la agente habría advertido que la menor agraviada y otra estudiante se encontraban riéndose. Posteriormente, habría intentado quitarle el teléfono celular a la escolar.

La denuncia sostiene que la menor se negó a entregar el equipo, motivo por el cual la policía la habría llevado fuera del salón de clases.

Una vez fuera del aula, la investigada habría asfixiado a la estudiante, según la versión recogida por el Ministerio Público. La presunta agresión se habría detenido cuando la menor manifestó que padecía de asma.

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Fiscal ordena diligencias para esclarecer los hechos

El fiscal provincial Christian Amado Jara dispuso que la investigación se realice directamente en sede fiscal.

Como parte de las diligencias preliminares se ha programado:

La declaración de la escolar agraviada.

La manifestación de la policía investigada.

La declaración del tutor educativo.

La declaración del director del colegio.

La participación del procurador público del Ministerio del Interior.

La visualización de los registros de video de la presunta agresión.

La verificación de cámaras de seguridad dentro de la institución educativa.

Además, se desarrollarán otras acciones orientadas a determinar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y establecer posibles responsabilidades.

Investigación se encuentra en etapa preliminar

La Fiscalía precisó que la investigación recién se encuentra en una etapa inicial, por lo que las diligencias permitirán reunir elementos de convicción antes de adoptar eventuales decisiones fiscales.

Hasta el momento no se han informado medidas adicionales respecto a la situación de la agente investigada.