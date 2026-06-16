La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Grau S.A. informa a sus usuarios de la provincia de Paita que, debido a los trabajos ejecutados por la empresa YERMHI, se ha producido una rotura en la red principal de agua potable de 16 pulgadas.

Al respecto, el jefe de la EPS Grau – Paita, Juan Rivas Ruidias, señaló que, debido a esta afectación al sistema, se ha interrumpido el llenado de los reservorios R7 y Yacila, originando la restricción del servicio en los sectores de las Tres Cuenca en Paita Alta y en balneario paiteño.

“Tan pronto ocurrió el problema, nos contactamos con la contratista YERMHI, quienes se comprometieron en reparar la línea de impulsión de material HPDE. Hoy, lunes 15 de junio, comenzarán las labores correctivas para el pronto restablecimiento del servicio en las zonas afectada”, indicó Rivas Ruidias.

En este sentido, la EPS Grau recuerda a sus usuarios que el restablecimiento del servicio no se da de forma inmediata, sino de manera gradual y progresiva. Esto debido a que la redes, al quedar vacías luego del corte, necesitan un tiempo adicional para llenarse en su totalidad y tener la presión suficiente para llevar el líquido elemento a todas las viviendas.

Dato: La contratista YERMHI es la empresa responsable de la obra “Reconstrucción y Rehabilitación de Infraestructura Vial en los Tramos 1-364, 1-365, 1-369 y 1-372 del distrito de Paita, provincia de Paita, departamento de Piura”, con CUI N.° 2431402.