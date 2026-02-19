Con la restricción de agua potable se quedaron los ciudadanos de las provincias de Paita y Talara, debido a la paralización temporal de la Planta de Tratamiento de Agua Potable El Arenal (PTAP El Arenal), debido a una rotura en la línea de impulsión de 24 pulgadas de agua cruda hacua la planta.

La EPS Grau informó que las fuertes y constantes precipitaciones pluviales que se registran desde hace varios días en la región ocasionaron la rotura de la tubería y por ende la emergencia y la paralización temporal de la planta, situación que impacta directamente en la producción de agua potable y ha obligado a restringir el servicio en las provincias de Paita y Talara.

“Hemos identificado la existencia de esta rotura, la misma que está perjudicando la producción en la PTAP. Por tal motivo, nuestro personal especializado trabaja en su reparación. Mientras se soluciona la incidencia, camiones cisterna distribuirán el líquido elemento de forma alterna a las zonas afectadas por la restricción”, señalaron voceros de la EPS.

La empresa indicó que se han desplegado cuadrillas de emergencia para ejecutar los trabajos correctivos con el objetivo de reparar la línea de impulsión en el menor tiempo posible y restablecer progresivamente el servicio en Paita y Talara.

Como parte del plan de contingencia, se realizará el llenado de los principales reservorios disponibles en ambas provincias para mitigar el impacto de la restricción y apoyar el abastecimiento a los sectores más críticos, mientras culminan las labores de reparación.

Al cierre de la presente edición, personal especializado continuaba con la habilitación del terreno para la reparación de la rotura de la línea de impulsión en la PTAP.