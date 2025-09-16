La EPS Grau informó que, a raíz de trabajos programados por el consorcio Sullana, el próximo lunes 22 de septiembre se paralizará temporalmente el funcionamiento de los pozos Parque Infantil y Pachitea en el distrito de Piura.

La Subgerencia Zonal Piura detalló que, como parte de estas labores programadas, el personal del consorcio Sullana llevará a cabo trabajos de corte de redes, instalación de piezas, accesorios y empalme de tuberías de material PVC en tres puntos estratégicos.

“Estas acciones tendrán lugar a lo largo de la avenida Sullana, en el tramo comprendido en entre las avenidas Sánchez Cerro y Andrés Avelino Cáceres; y en el horario de 05:00 a.m. a 05:00 p.m. del lunes 22.09.25”, afirmó la entidad prestadora.

La EPS Grau recalcó que estos trabajos se realizan de forma coordinada con el mencionado consorcio; a cargo de la obra denominada “Mejoramiento de la avenida Sullana en el tramo entre la avenida Sánchez Cerro y avenida Andrés A. Cáceres en el distrito de Piura, Provincia de Piura – Piura”, con CUI N° 2210582.

Zonas afectadas:

Pozo Parque Infantil: Buenos Aires, Urb. Clark, A.H Juan Pablo II, A.H. Alan-Perú, Santa Clara, APV. J.C. Mariátegui, Urb. Los Titanes, Cercado de Piura, Urb. 4 de Enero, Conj. Hab. Unidad Vecinal, Urb. Grau, Quinta Julia, A.H. 18 de Mayo.

Pozo Pachitea: A.H Pachitea, A.H. Las Palmeras, Urb. Santa Isabel, Urb. Angamos, Zona del Mercado, Barrio Norte.