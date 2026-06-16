La selección de Argentina debutará este martes 16 de junio frente a Argelia por la primera jornada del Grupo J del Mundial 2026.

El encuentro marcará el estreno de la vigente campeona del mundo en el torneo y tendrá un significado especial para el capitán argentino, Lionel Messi, ya que coincide con los 20 años de su primer gol en una Copa del Mundo, anotado ante Serbia y Montenegro en Alemania 2006.

Para la Albiceleste, el objetivo es comenzar con una victoria que ratifique su condición de favorita. Para Argelia, la misión será protagonizar uno de los grandes golpes de la fase de grupos.

¿A qué hora juega Argentina vs. Argelia?

País Hora Perú 8:00 p.m. Colombia 8:00 p.m. Ecuador 8:00 p.m. Bolivia 9:00 p.m. Venezuela 9:00 p.m. Chile 9:00 p.m. Argentina 10:00 p.m. Uruguay 10:00 p.m. México 7:00 p.m. España 3:00 a.m. (miércoles) Argelia 2:00 a.m. (miércoles)

¿Dónde ver Argentina vs. Argelia EN VIVO?

De acuerdo con la programación difundida para Perú, el partido será transmitido por DSports y DGO.

Los aficionados también podrán seguir las incidencias a través de las plataformas digitales habilitadas para la cobertura del Mundial 2026.

Argentina inicia la defensa de su corona mundial

La Albiceleste llega al Mundial 2026 como una de las máximas candidatas al título tras conquistar la Copa del Mundo en Qatar 2022.

El conjunto argentino mantiene una base de futbolistas que participaron en aquella campaña histórica y combina experiencia con una nueva generación que busca prolongar el éxito reciente del seleccionado sudamericano.

La presencia de Lionel Messi continúa siendo uno de los principales atractivos del torneo. A sus 39 años, el capitán afronta una nueva aventura mundialista con la posibilidad de seguir ampliando un legado que ya lo ubica entre los mejores futbolistas de la historia.

Argentina también intentará mantener la regularidad que la ha llevado a convertirse en una de las selecciones más competitivas del fútbol internacional durante los últimos años.

Argelia quiere volver a sorprender al mundo

La selección argelina afronta el Mundial 2026 con el objetivo de repetir actuaciones memorables como las protagonizadas en Brasil 2014, cuando alcanzó los octavos de final por primera vez en su historia.

Los “Zorros del Desierto” cuentan con una tradición importante dentro del fútbol africano y suelen caracterizarse por su velocidad, técnica individual y capacidad para competir frente a rivales de mayor jerarquía.

Aunque Argentina aparece como favorita en la previa, Argelia llega con la intención de aprovechar cualquier oportunidad para sumar puntos y mantenerse en la pelea por la clasificación.

El Grupo J también tiene a Austria y Jordania

Argentina y Argelia integran el Grupo J junto a Austria y Jordania.

Sobre el papel, la Albiceleste es la principal candidata para liderar la zona, mientras que las otras tres selecciones buscarán disputar el segundo boleto a los octavos de final.

Por esa razón, un triunfo en la primera fecha puede resultar determinante para encarar con mayor tranquilidad el resto de la fase de grupos.

Messi y una fecha especial en la historia de los Mundiales

El partido también quedará marcado por una efeméride especial para Lionel Messi.

Un 16 de junio de 2006, el entonces joven delantero argentino marcó su primer gol en una Copa del Mundo durante la goleada 6-0 sobre Serbia y Montenegro en Alemania.

Dos décadas después, el campeón del mundo volverá a disputar un encuentro mundialista con la oportunidad de seguir escribiendo páginas históricas en la máxima competición del fútbol.

Datos clave

Partido: Argentina vs. Argelia.

Competencia: Mundial 2026.

Fecha: Martes 16 de junio.

Hora en Perú: 8:00 p.m.

Grupo: J.

Transmisión: DSports y DGO.

Argentina es la vigente campeona del mundo.

Argelia busca dar la sorpresa en el debut.

El partido coincide con los 20 años del primer gol mundialista de Lionel Messi.

Austria y Jordania completan el Grupo J.