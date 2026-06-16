Ignacio Buse superó a Marcos Giron en la primera ronda del ATP 500 de Queen’s tras imponerse por 2-1, luego de revertir el marcador y quedarse con el tercer set en un ajustado tie-break. El encuentro se disputó en la cancha 5 del Queen’s Club, en Londres, Reino Unido.

Buse debió exigirse al máximo para superar a un oponente de mayor experiencia. El jugador norteamericano se llevó el primer set por 6-3 en 37 minutos, pero el tenista peruano respondió con carácter y ganó el segundo parcial por 7-5, llevando el partido a un set definitivo.

El set decisivo fue el más intenso del encuentro, con ambos jugadores sin dar ventajas y llevando la definición a un extenso y dramático tie-break. En ese momento, Ignacio Buse mostró gran fortaleza mental y sangre fría para imponerse por 7-6 (8), concretando una destacada remontada tras dos horas y 36 minutos de exigente batalla.

Ahora, Buse irá en busca de su pase a los cuartos de final frente al estadounidense Brandon Nakashima, actual número 32 del mundo, quien accedió a esta ronda tras vencer al húngaro Márton Fucsovics (76° del ranking ATP).

El tenista peruano afronta este nuevo desafío con la confianza en alza, luego de una victoria que dejó en evidencia su carácter, capacidad de reacción y temple en los momentos clave, especialmente en un extenso tie-break que terminó por definir un encuentro a su favor.