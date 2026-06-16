El peruano Ignacio Buse reacciona tras un punto durante su partido individual masculino contra el italiano Lorenzo Sonego en el torneo WTA Rome Open, disputado en el Foro Itálico de Roma el 7 de mayo de 2026. F(oto: Filippo MONTEFORTE / AFP)
El peruano Ignacio Buse reacciona tras un punto durante su partido individual masculino contra el italiano Lorenzo Sonego en el torneo WTA Rome Open, disputado en el Foro Itálico de Roma el 7 de mayo de 2026. F(oto: Filippo MONTEFORTE / AFP)

Ignacio Buse superó a Marcos Giron en la primera ronda del ATP 500 de Queen’s tras imponerse por 2-1, luego de revertir el marcador y quedarse con el tercer set en un ajustado tie-break. El encuentro se disputó en la cancha 5 del Queen’s Club, en Londres, Reino Unido.

Buse debió exigirse al máximo para superar a un oponente de mayor experiencia. El jugador norteamericano se llevó el primer set por 6-3 en 37 minutos, pero el tenista peruano respondió con carácter y ganó el segundo parcial por 7-5, llevando el partido a un set definitivo.

El set decisivo fue el más intenso del encuentro, con ambos jugadores sin dar ventajas y llevando la definición a un extenso y dramático tie-break. En ese momento, Ignacio Buse mostró gran fortaleza mental y sangre fría para imponerse por 7-6 (8), concretando una destacada remontada tras dos horas y 36 minutos de exigente batalla.

Ahora, Buse irá en busca de su pase a los cuartos de final frente al estadounidense Brandon Nakashima, actual número 32 del mundo, quien accedió a esta ronda tras vencer al húngaro Márton Fucsovics (76° del ranking ATP).

El tenista peruano afronta este nuevo desafío con la confianza en alza, luego de una victoria que dejó en evidencia su carácter, capacidad de reacción y temple en los momentos clave, especialmente en un extenso tie-break que terminó por definir un encuentro a su favor.

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