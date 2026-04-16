Inspectoría de la PNP investiga a comisario y dos policías de Cayma por presunto robo y “coima”

La Inspectoría de la Policía y la Fiscalía Anticorrupción iniciaron investigaciones contra el comisario y dos efectivos de la comisaría de Casimiro Cuadros del distrito de Cayma, tras la denuncia de un conductor quien los acusa de presunto cobro de coima y robo de dinero en un canguro.

Según la denuncia, el hecho ocurrió la noche del lunes 13 de abril, cuando el conductor del camión, de iniciales J.F.P fue intervenido en un operativo en la zona de Sol de Oro, por tener la revisión técnica vehicular vencida. Durante la intervención, los policías le habrían exigido el pago de 1,500 soles a cambio de no imponerle la papeleta.

Mientras era trasladado hacia la comisaría de Casimiro Cuadros, llamó a sus familiares y accedió a transferir 200 soles mediante un yape a un número proporcionado por uno de los agentes, aunque insistían en el pago total solicitado. Posteriormente, fue dejado a una cuadra antes de la dependencia policial.

Tras advertir la desaparición del canguro que contenía 500 soles destinados para el combustible, acudió a la comisaría junto a sus familiares quienes le dieron alcance para presentar la denuncia, sin embargo, esta no fue recibida. Sin embargo, la dueña del canguro habría reconocido el objeto al interior de un auto que era del efectivo, el cual fugó cuando la mujer empezó a reclamar.

El jefe de la Región Policial de Arequipa, general PNP Antonio La Madrid, informó que ya se realizan las diligencias por parte de la Inspectoría de la Policía y la Fiscalía Anticorrupción, para esclarecer lo ocurrido. Ellos investigan los operativos realizados el 13 de abril. No obstante, precisó que la investigación aún se encuentra en curso.

Mientras tanto, los efectivos involucrados continúan en funciones, debido a que, según indicó el general, no existe aún una disposición de Inspectoría que ordene su suspensión o separación. Asimismo, remarcó que no puede adelantarse opinión ni tomar medidas sin el debido proceso para evitar incurrir en abuso de autoridad.

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