Las 54 comisarías de la provincia de Arequipa serán sometidas a un control especial luego del robo de armamento policial que involucra a efectivos de la delegación Andrés Avelino Cáceres, en Hunter. La medida busca fortalecer la supervisión interna, verificar el cumplimiento de los protocolos y evitar que hechos similares vuelvan a registrarse en las dependencias policiales.

El anuncio fue realizado por el jefe de la División de Orden Público y Seguridad de la Región Policial Arequipa, coronel PNP Raúl Genaro Acosta Vera, quien indicó que las acciones se intensificarán luego de la visita del Inspector General de la Policía Nacional y de las recomendaciones formuladas para reforzar el control del personal y de los bienes institucionales.

El jefe policial señaló que estas inspecciones abarcan las 54 comisarías de la provincia de Arequipa, entre ellas 35 ubicadas en la zona urbana y 19 en el sector rural. Las inspecciones se desarrollarán de manera permanente para fortalecer el control interno.

“Es un trabajo de limpiar la casa, de separar a los malos elementos. No hacemos ningún tipo de espíritu de cuerpo; por el contrario, tratamos de separar el trigo de la paja para que nuestra institución se vea fortalecida. Cualquier inconducta funcional, nosotros somos los primeros en tomar las acciones pertinentes y ahora, con la visita y las recomendaciones de nuestro Inspector General, vamos a redoblar la supervisión y control de todos los servicios y de los efectivos policiales”.

El coronel explicó que las inspecciones serán permanentes y estarán a cargo de oficiales y coroneles, quienes realizarán visitas inopinadas a las comisarías para verificar que el servicio policial se preste conforme a los procedimientos establecidos y que el personal cumpla adecuadamente sus funciones.

Durante las supervisiones también se revisará el control del armamento, el estado de los vehículos policiales y la documentación correspondiente, además de verificar la presencia y desempeño de los efectivos que se encuentran de servicio en cada dependencia.

Sostuvo que estas acciones también permitirán identificar necesidades y corregir las falencias que presenten las dependencias policiales, con el propósito de mejorar el servicio y evitar que se repitan hechos como el reciente robo de armamento que compromete a policías de la comisaría Andrés Avelino Cáceres.