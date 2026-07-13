La temporada alta del turismo comenzó con expectativas alentadoras para Arequipa; se espera recibir entre 35 mil y 45 mil visitantes durante julio, agosto y septiembre, impulsada por los feriados de Fiestas Patrias y el aniversario de la ciudad, así lo informó el subgerente de Turismo y Relaciones Exteriores de la MPA, Carlos Sánchez Salinas.

El subgerente informó que las proyecciones apuntan a un incremento cercano al 40% respecto a temporadas pico como Semana Santa, precisó que ya se observa un mayor flujo de visitantes.

El funcionario explicó que el incremento corresponde tanto a turistas nacionales como extranjeros y señaló que durante esta temporada llegan principalmente visitantes europeos, entre ellos franceses, españoles e italianos, mientras que en Fiestas Patrias predomina el turismo nacional.

REFUERZAN FISCALIZACIÓN

En paralelo al inicio de la temporada alta, la comuna realizó un operativo de fiscalización acompañado de un taller de sensibilización dirigido a operadores turísticos del Centro Histórico. Asimismo, adelantó que para esta semana se realizarán nuevas intervenciones en agencias, hoteles y espacios públicos.

Como resultado del primer operativo, la municipalidad levantó cuatro actas, de las cuales dos se encuentran en proceso de regularización y dos son sancionadoras.