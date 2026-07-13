Aquí detallamos los precios de los combustibles para hoy lunes 13 de julio en algunos grifos de Arequipa. Estos son los pecios de la gasolina, petróleo, el GLP y el balón de gas en Arequipa, según la plataforma Facilito.

¿Cuánto está la gasolina Regular hoy 13 de julio en Arequipa?

El precio de la gasolina Regular en el grifo Corzo en San Martín de Socabaya a 17.35 soles el galón, en el grifo Pecsa en la Av. Salaverry en Socabaya a 17.69 soles, en Herka Soluciones en Characato a 14.99 soles el galón, en el grifo Coesti en la Variante de Uchumayo en Tiabaya a 16.49 soles, en Estación de Servicios La Perla en la Av. Independencia en Arequipa a 16.78 soles.

¿Cuánto está la gasolina Premium hoy 13 de julio en Arequipa?

La gasolina Premium en el grifo Corzo en San Martín de Socabaya a 18.59 soles el galón, en el grifo Pecsa en la Av. Salaverry en Socabaya a 18.89 soles, en el grifo Jotas y ges en la Av. Daniel Alcides Carrión en el cercado de Arequipa a 17.78 soles, en la Estación de Servicios La Perla en la Av. Independencia a 17.78 soles, en Halcon Group en la Variante de Uchumayo en Uchumayo a 17.89 soles.

¿Cuál es el precio del petróleo (diésel) hoy en los grifos?

Este 13 de julio, el diésel DB5 S-50 (petróleo) en el grifo Corzo en San Martín de Socabaya a 18.59 soles el galón, en el grifo Pecsa en la Av. Salaverry en Socabaya a 19.69 soles, en el grifo Gamarra en la vía de Evitamiento en Cerro Colorado se vende a 18.40 soles, en Herka Soluciones en la Av. Francisco Mostajo en el distrito de Hunter a 18.45 soles, en el grifo DBM & M S.A.C. en la carretera Panamericana sur en La Joya a 18.47 soles, en la Estación de Servicentro Grifo Yura en la carrera Arequipa-Puno en el distrito de Yura en 18.50 soles.

¿Cuál es el precio del GLP hoy 13 de julio en Arequipa?

El GLP automotor en el grifo Zeta Gas en Semi Rural Pachacutec en Cerro Colorado a 6.98 soles el galón, en el grifo Pecsa en la Av. Salaverry en Socabaya a 7.29 soles, en el grifo Petrolcenter en Cerro Colorado a 7.00 soles, en Chaskygas en Av. Industrial en el distrito de Paucarpata a 7.08 soles, en Automotriz Andina en la Av. Sepúlveda en el distrito de Miraflores en 7.09 soles.

¿Cuánto cuesta el balón de gas hoy 13 de julio?

El balón de gas de 10 kilos de la marca Pecsagas la calle Mayta Capac en Hunter a 48 soles, la marca New Gas en la Triunfo Zona A en La Joya a 48 soles, la marca Masgas en el grifo Wayki Gas Express en Characato a 48 soles, la marca Costa Gas en la Av. Los Incas en Paucarpata a 49 soles, la marca New Gas en el Centro Gas Uruguay en Mariano Melgar a 49 soles.

VIDEO RECOMENDADO

<iframe src=“https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fweb.facebook.com%2FCorreoPeru%2Fvideos%2F1340763950957521%2F&show_text=false&width=560&t=0″ width=“560″ height=“314″ style=“border:none;overflow:hidden” scrolling=“no” frameborder=“0″ allowfullscreen=“true” allow=“autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share” allowFullScreen=“true”></iframe>