Autoridades y pobladores del centro poblado de Kivinaki en Perené, bloquearon la carretera central en protesta. Aseguran que al distritalizar a Sangani, les quitaron parte de su territorio. Acusan al Congreso de haber actuado sin haberles consultado y como protesta, cerraron la vía restringiendo el tránsito vehicular.

“El Congreso de la República, en forma arbitraria aprobó que Sangani sea distrito, nos quitaron territorio que nos corresponde por ley, como: Cerro Picaflor, Jesús Nazareth, San José de Pucuzani y la comunidad nativa de Renacimiento”, señaló el alcalde del centro poblado, Maximiliano Vargas.

El edil señaló que no consultaron con ellos para la elaboración del proyecto, exigen una mesa de diálogo.

“Hay jurisdicciones que no quieren adherirse al nuevo distrito, que nos dejen que hagan nuevo replanteo del mapa”, acotó el alcalde.

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