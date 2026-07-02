La Inspectoría de la Policía lleva a cabo 192 investigaciones contra efectivos denunciados por presuntas inconductas funcionales en la diferentes unidades policiales de la región Arequipa.

Los casos se encuentran en manos de las oficinas de Disciplina, encargadas de esclarecer los hechos y determinar si los agentes incurrieron en infracciones administrativas dentro del ejercicio de sus funciones.

El coronel Juan José Torres, jefe de la unidad, explicó que están en proceso de recopilación de documentos, testimonios, videos y otros elementos de convicción. Solo después de evaluar estas pruebas se podrá establecer si existe responsabilidad disciplinaria y qué tipo de sanción corresponde.

Uno de los casos más relevantes es el de los agentes que fueron detenidos por el presunto cobro de una coima a una pareja. Como medida preventiva, los dos policías fueron suspendidos temporalmente del servicio mientras avanza la investigación.

La suspensión implica retirarlos tanto de las funciones operativas como de las labores administrativas. De esta manera, los agentes no podrán realizar patrullajes, participar en intervenciones ni desempeñar tareas en una dependencia policial.