El Perú alcanzó el puesto 41 en el Energy Trilemma Index 2023 del World Energy Council (WEC), uno de los principales indicadores internacionales que evalúan el equilibrio entre seguridad energética, equidad en el acceso a la energía y sostenibilidad ambiental, informó la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH).

El resultado fue analizado durante el I Foro de Sostenibilidad organizado por la SPH, donde representantes del sector coincidieron en que el país registra avances importantes en materia de sostenibilidad energética.

Según cifras del WEC difundidas por la Asociación Regional de Empresas de Petróleo, Gas y Energía Renovable en Latinoamérica y el Caribe (ARPEL), el Perú obtuvo 75,2 puntos en sostenibilidad ambiental, reflejando una mejora sostenida desde el año 2000.

Especialistas destacan integración de la sostenibilidad

El director gerente de ARPEL, Pablo Ferragut, sostuvo que la sostenibilidad debe incorporarse como un componente estratégico dentro de la gestión empresarial del sector energético.

“La sostenibilidad que crea valor no es un ejercicio reputacional ni un cumplimiento aislado; es aquella que se gestiona con el mismo rigor que la seguridad, la eficiencia y la rentabilidad”, afirmó.

Por su parte, la gerente general de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, Tiffany Bayly, señaló que la sostenibilidad debe abordarse de manera integral dentro de las operaciones del sector.

“La sostenibilidad no es un cuarto pilar adicional, es un trinomio inseparable: ambiental, social y económico, cuyo punto de partida está en la operación y en la toma de decisiones empresariales”, indicó.

Gas natural, pieza clave para la transición energética

Durante el encuentro también se destacó que, en el actual proceso de transición energética, el gas natural continúa desempeñando un rol relevante para garantizar el abastecimiento energético mientras avanzan las fuentes de energía de menor impacto ambiental.

Bayly indicó que este recurso permite contribuir a una matriz energética más sostenible, competitiva y segura, siempre en un contexto de planificación y seguridad del suministro.