Según el Servicio Nacional de Metereología e Hidrología del Perú (SENAMHI), actualmente los índices de radiación UV en la región Junín se mantienen en niveles moderados; sin embargo, existen días y horas en las que se disparan.

Esta situación podría agravarse en la región central debido a la sequía provocada por el fenómeno de El Niño a partir de septiembre, dejando a Huancayo y a las zonas altoandinas vulnerables a niveles críticos y extremadamente altos de radiación.

Según el último reporte de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), el estado de “Alerta de El Niño Costero” se mantiene vigente, con una alta probabilidad de alcanzar magnitudes fuertes hasta octubre.

“Actualmente, los índices de radiación oscilan entre 2 y 8, es decir, de un nivel bajo a uno muy alto, y en ciertas ocasiones llegan a picos de 11, considerados extremadamente altos”, señaló el analista meteorológico Winslao Huamán Ampuero, quien advirtió que esos valores elevados podrían mantenerse a partir de septiembre, cuando se inicie una temporada seca con lluvias muy por debajo de lo normal.

“Al tener menor cobertura nubosa durante esa temporada, el ingreso de la radiación ultravioleta será mucho más alta”, explicó.

peligro. En las localidades ubicadas por encima de los 3.500 m s. n. m., como Yauli - La Oroya, Junín o las zonas altas de Chupaca, la radiación suele ser entre uno y dos puntos superior a la registrada en el valle.

Si en Huancayo el índice llega a 10, en las zonas más altas podría superar fácilmente los 12 puntos, ingresando a la categoría de “extremadamente alta”, indicó el especialista del SENAMHI, por lo que sugirió tomar las previsiones del caso.