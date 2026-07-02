En la región Junín un total de once partidos políticos presentaron sus listas para ser parte de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, ante el Jurado Electoral Especial (JEE); sin embargo, solo cinco fueron declaradas admitidas, tres inadmisibles y deben subsanar observaciones, mientras que otros tres fueron improcedentes y excluidos.

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Entre las listas regionales admitidas figuran la de Fernando Orihuela, con el partido Podemos; Adolfo Rojas Cristóbal de FREPAP; José Luis Miguel Álvarez Rojas con Acción Popular; Dimas Aliaga Castro con Renovación Popular y Ulianov Laurente Sáenz de Perú Primero.

Entre las listas inadmisibles, se encuentran la de Arnoldo Dante Mallma Auqui, que tiene 14 observaciones, entre ellas está no presentar una copia de la sentencia por “falsa declaración en proceso administrativo”, además que uno de los integrantes de la Dirección Ejecutiva Nacional de APP, no figura en como directivo vigente en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP). El partido político tiene dos días para subsanar las observaciones.

Otro de los inadmisibles es el de César Merea Tello, de Batalla Perú, quien tampoco presentó una copia de la sentencia declarada por “delito ambiental”. La tercera lista inadmisible es la de Wilson Huarcaya de Visión Perú, quien no adjuntó el acta de designación, pago de tasas y no presentó la declaración jurada de consentimiento. En ambos casos tienen plazos para subsanar.

Las listas que quedaron fuera de carrera, antes de las elecciones, son: Fuerza Popular que no presentó la lista completa de candidatos para el Consejo Regional de Junín, entre los faltantes se halló a un titular y seis accesitarios. Una situación similar se registró con la de Somos Perú que no presentó la lista de titulares ni accesitarios de las 9 provincias de la región Junín.

El último partido excluido es Fuerza Ciudadana que presentó su lista de candidatos sin considerar la cuota obligatoria de representación de comunidades campesinas, nativas y pueblos originarios, para las provincias de Huancayo y Satipo.