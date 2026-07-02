La pequeña de 11 años ya no era la misma, por ello su madre revisó las conversaciones del Whashapp y con estupor descubrió mensajes subidos de tono que le escribía un tal “Frandy”.

Cuando la menor de 11 años fue interrogada, ésta rompió en llanto y confesó a su madre que ese “amigo”, le invitó a ver una película y la ultrajó sexualmente en la barbería donde trabajaba.

Luego que el médico legista corroborara el abuso sexual, la Fiscalía Especializada en Violencia contra la mujer pidió la captura del barbero Elmer Limache Chimayco (26).

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria ordenó la detención preliminar del acusado por 72 horas. Por ello, los efectivos de la Divincri, detuvieron a Elmer Limache en el Jr. Huascar.

El abuso sexual se habría dado en dos oportunidades y el barbero le enviaba mensajes subidos de tono