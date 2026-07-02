Perú se ubicó en el puesto 60 entre 70 economías evaluadas en el Ranking Mundial de Competitividad 2026, elaborado por Centrum PUCP en alianza con el Institute for Management Development (IMD) de Suiza. Aunque el país conserva la misma posición que en la edición anterior, su puntaje descendió de 45.89 en 2025 a 43.33 en 2026, reflejando una pérdida de competitividad frente a otras economías.

El informe señala que la recuperación económica registrada durante el último año aún no logra traducirse en mejoras estructurales. Si bien el país mantiene fundamentos macroeconómicos sólidos, persisten importantes brechas en infraestructura, institucionalidad, productividad y eficiencia del Estado.

Desempeño económico mejora, pero persisten rezagos estructurales

El principal avance del Perú se registra en el pilar de Desempeño Económico, donde asciende al puesto 44 con 51.72 puntos. Este resultado responde a la recuperación de la actividad económica, la mejora del empleo y la estabilidad de precios.

Uno de los indicadores más destacados es el subfactor Precios, en el que Perú ocupa el puesto 11 a nivel mundial. Asimismo, la política monetaria del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) alcanza el primer lugar global dentro del componente de eficiencia gubernamental.

No obstante, el estudio advierte que estos avances no compensan las debilidades existentes en comercio internacional, inversión extranjera, sofisticación productiva e infraestructura.

Gobierno e infraestructura continúan siendo los principales desafíos

En el pilar de Eficiencia del Gobierno, Perú retrocedió hasta el puesto 60, aunque registró una ligera mejora en su puntaje (36.48). El informe identifica como principales debilidades la inestabilidad política, la baja cohesión social y la percepción de corrupción, indicadores que ocupan el último lugar del ranking.

Por su parte, Eficiencia de Negocios mejoró hasta la posición 59 gracias a una recuperación del mercado laboral y mejores expectativas empresariales. Sin embargo, la productividad continúa siendo baja. La productividad por persona empleada alcanza los US$ 31,039 medidos por paridad de poder adquisitivo, ubicando al país en el puesto 62.

La mayor preocupación continúa siendo la Infraestructura, donde Perú cayó hasta el puesto 65 con apenas 17.6 puntos. Las mayores brechas se concentran en acceso al agua potable, saneamiento, infraestructura tecnológica, educación y desarrollo de habilidades.

Chile lidera la región y Perú permanece entre las economías con mejor desempeño relativo en América Latina

En América Latina, Chile conserva el liderazgo regional al ocupar el puesto 43 con 63.07 puntos.

Le siguen:

Argentina (58)

Colombia (59)

Perú (60)

México (62)

Brasil (65)

Venezuela (70)

El informe sostiene que la región continúa ubicada mayoritariamente en la mitad inferior de la clasificación mundial debido a problemas comunes como baja productividad, debilidad institucional, infraestructura insuficiente y limitaciones para impulsar innovación.

Informe plantea una agenda de competitividad para el periodo 2026-2031

El director general de Centrum PUCP, Rubén Guevara, afirmó que la estabilidad económica ya no es suficiente para mejorar la competitividad del país.

“La estabilidad económica ha permitido al Perú preservar fundamentos sólidos, pero el ranking demuestra que eso ya no alcanza para ganar competitividad. Si queremos crecer de manera sostenida y atraer más inversión, el próximo gobierno deberá convertir la estabilidad en resultados concretos”, señaló.

El estudio plantea que el próximo gobierno priorice una agenda enfocada en:

fortalecer la institucionalidad;

mejorar la ejecución del gasto público;

acelerar infraestructura logística y digital;

impulsar innovación y productividad;

reducir la discrecionalidad regulatoria;

cerrar brechas de talento;

promover la formalización empresarial.

Según el informe, la competitividad de largo plazo dependerá de la capacidad del Estado para ejecutar reformas sostenidas, fortalecer la confianza y elevar la productividad nacional.

Singapur lidera el ranking mundial

A nivel global, las economías mejor posicionadas fueron:

Singapur (100 puntos) Hong Kong (95.55) Suiza (95.31)

El informe destaca que estas economías combinan instituciones sólidas, infraestructura moderna, alta capacidad tecnológica y entornos favorables para la inversión.