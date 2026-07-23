La música tradicional de Arequipa suma un nuevo reconocimiento nacional. El Ministerio de Cultura otorgó la distinción de Personalidad Meritoria de la Cultura a la emblemática agrupación Los Errantes de Chuquibamba, en mérito a su invaluable aporte en la preservación, transmisión y difusión del huayno y el yaraví, géneros que forman parte de la identidad regional.

A través de la Resolución Ministerial N.° 000224-2026-MC, emitida el 21 de julio y firmada por la ministra de Cultura, Fátima Soraya Altabás Kajatt, el galardón se otorgó de manera póstuma, a los tres fundadores del conjunto musical: Antonio Alarcón Sierra (1927-1995), Plinio Feliciano Mogrovejo Luque (1925-2021) y Gilberto Eleodoro Cueva Fernández (1926-2010).

El homenaje representa un reconocimiento a décadas de trabajo artístico de una agrupación que nació en Chuquibamba, capital de la provincia de Condesuyos, y que convirtió las vivencias, paisajes y sentimientos del pueblo arequipeño en canciones que pasan de generación en generación.

Ministerio de Cultura reconoce a Los Errantes de Chuquibamba como Personalidad Meritoria de la Cultura

Según el Ministerio de Cultura, Los Errantes de Chuquibamba desarrollaron un estilo musical propio, convirtiéndose en un referente del ritmo musical surandino y en uno de los mayores símbolos culturales de la provincia de Condesuyos. Su legado permitió mantener vigentes las expresiones tradicionales como el huayno y el yaraví, contribuyendo a que estas continúen formando parte de la memoria colectiva de Arequipa.

Entre las composiciones que marcaron su trayectoria destacan “Ojos culpables”, “Flor de la Zuriri”, “Patito”, “Paloma blanca”, “Chuquibambinita”, “Sólo he salido” y “Serenata errante”, temas que siguen siendo interpretados en festividades, reuniones familiares y actividades culturales en distintas provincias de la región.

El homenaje tuvo el respaldo técnico de la Dirección General de Patrimonio Cultural, la Dirección General de Industrias Culturales y Artes, así como de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Cultura.

No es la primera vez que el conjunto recibe un homenaje por su trayectoria. En 1995, el entonces Instituto Nacional de Cultura les otorgó la Medalla Kuntur, considerada el Premio Nacional de Folklore, en reconocimiento a su contribución al desarrollo de la música tradicional peruana.