Más de 36,000 directivos de colegios estatales del Perú podrán acceder al primer Diplomado virtual en Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico 100% gratuito, una iniciativa orientada a fortalecer sus capacidades de gestión y liderazgo en beneficio de la comunidad educativa.

En entrevista con Correo la directora de relaciones institucionales de Fundación Romero, Macarena Costa Checa, indicó que el programa es impulsado por dicha entidad en alianza con el Ministerio de Educación y la UPC. En una primera etapa alcanzará a 16,834 directivos designados y encargados, así como a 20,000 profesores con función de director.

Inversión de S/ 9 millones

En conjunto, estas becas están valorizadas en S/ 9 millones y de forma individual en unos 8,000 soles, una cifra que refleja la magnitud de esta apuesta por fortalecer la educación pública. El programa denominado “Directromes”, tiene una duración total de 498 horas pedagógicas, distribuidas en 20 semanas, bajo modalidad virtual.

Combina componentes asincrónicos y sincrónicos. Además, comprende 32 créditos académicos y un plan de formación organizado en cuatro módulos: Liderazgo directivo y habilidades socioemocionales; Gestión estratégica y dirección del desempeño institucional; Gestión pedagógica, clima institucional y comunidad educativa; y Gestión de recursos, sostenibilidad y transformación digital.

Mejora de las gestión escolar

La vocera refirió que a través de este diplomado, los directores podrán fortalecer su liderazgo y cumplir mejor sus funciones de gestión escolar, generando un impacto positivo en los principales beneficiarios de la educación pública: los estudiantes y sus familias.