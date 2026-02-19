Una denuncia anónima presentada ante la Inspectoría de la Policía Nacional alertó sobre un presunto cobro irregular en la unidad de Unidad de Tránsito de Prevención e Investigación de Robos de Vehículos (Deprove), ubicada en el sector Ciudad Blanca, distrito de Paucarpata, en Arequipa.

Según la acusación, la Unidad de Tránsito de Deprove, los efectivos policiales estarían cobrando entre 300 a 700 soles por la entrega de una constancia de identificación vehicular, documento necesario para que los propietarios de vehículos particulares puedan tramitar la autorización para el uso de lunas polarizadas.

La emisión del certificado para otorgar el permiso de lunas polarizadas se daría en cuestión de días, pese a que el procedimiento regular tendría una duración aproximada de un mes.

De acuerdo con la información preliminar, el presunto negocio irregular involucraría a algunos efectivos policiales, por lo que se solicitó la intervención de la Fiscalía Anticorrupción para investigar los hechos y determinar posibles responsabilidades penales.

