La Inspectoría Regional de la Policía de Arequipa abrió una investigación administrativa a los efectivos involucrados en la presunta “siembra” de 19 bolsitas de droga durante una intervención en el video pub “Azúcar”, ubicado en la Av. Dolores, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, la madrugada del domingo 26 de octubre.

El general de la Policía, Olger Benavides, confirmó que se evaluará si la intervención y los procedimientos seguidos fueron adecuados. La investigación determinará si existen responsabilidades o faltas por parte de los efectivos involucrados.

Esta decisión se produce tras la denuncia de Edwin Sacachipana, abogado del intervenido, quien afirmó que los policías colocaron las bolsitas de droga en el bolsillo de su cliente después de llevarlo por la fuerza al baño de damas.

El general Benavides se abstuvo de comentar sobre los videos que circulan en los medios de comunicación, en los que presuntamente se muestra la siembra de las bolsitas. Argumentó que los efectivos realizan registros de las pertenencias de los intervenidos y graban los procedimientos, por lo que es necesario revisar todas las grabaciones para obtener una visión completa de los hechos.

La investigación de la Inspectoría se estima que durará alrededor de 45 días, con la expectativa de que los resultados sean anunciados antes de fin de año.

El abogado indicó que anularán el proceso por el presunto delito de comercialización de droga de su cliente, bajo el sustento que todo fue “sembrado” por la policía.

PRESUNTO ROBO DE POLICÍA AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL LOCAL

Sin embargo, el abogado proporcionó otro video de las cámaras de seguridad del local nocturno, donde dos hombres se encuentran arrinconados con las manos arriba y un hombre, quien sería policía Terna, introduce su mano al bolsillo de uno de los intervenidos (personal de seguridad del local) coge su billetera y tras extraer presuntamente un billete de 100 soles, según la denuncia del abogado, se lo devuelve la billetera, frente a la presencia de los efectivos uniformados, quienes participan en el operativo.

