En la región Arequipa se instaló el 100% de las mesas de sufragio después de las 9:00 horas para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, garantizando el inicio y desarrollo de la jornada electoral en los 501 locales de votación habilitados para hoy.

La gestora de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en Arequipa, Brenda López informó que a nivel regional se instalaron 4,215 mesas de sufragio distribuidas en 109 distritos y 28 centros poblados, con el fin de un millón 226 mil 525 ciudadanos ejerzan su derecho al voto sin mayores inconvenientes.

La primera mesa en quedar instalada fue la N.° 007772, ubicada en la institución educativa Pío XII, en el distrito de Mariano Melgar, a las 5:35 de la mañana. En tanto, la última mesa en completar su instalación fue la N.° 005503 a las 9:40 horas, ubicada en el local de votación de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), en el área de Ingenierías.

A diferencia de lo ocurrido durante la primera vuelta electoral, en esta ocasión, los miembros de mesa ingresaron a los locales de votación a partir de las 6:00 horas, momento en que se abrieron las puertas. Mientras que la atención a los electores se inició a las 7:00 horas, conforme al cronograma que se estableció con anticipación.

La ONPE destacó que la instalación total de las mesas permitió que el proceso electoral se desarrolle con normalidad desde las primeras horas del día, sin reportarse incidencias de consideración relacionadas con la conformación de mesas de sufragio.