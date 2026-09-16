Instalan parcela demostrativa en Majes para probar técnicas que permitan ahorrar agua

Una parcela demostrativa de 6 hectáreas fue instalada en Majes para evaluar cómo reducir el consumo de agua en el riego agrícola, en un contexto de menor disponibilidad del recurso y condiciones climáticas cada vez más variables.

El terreno se encuentra en el Centro de Reconversión Agroganadera (CRA), administrado por Autodema, y fue implementado en coordinación con la Junta de Usuarios Irrigación Majes (JUIM). La parcela busca generar información sobre el uso del agua y el manejo de los cultivos que pueda ser utilizada posteriormente por los agricultores de la irrigación.

En esta primera etapa se sembraron 3.8 hectáreas de cebolla y 2.2 hectáreas de zapallo, ambos cultivos bajo un sistema de riego por goteo. La información que se obtenga permitirá comparar y ajustar las prácticas de riego para determinar cuáles permiten utilizar el recurso de manera más eficiente.

La implementación de la parcela fue presentada el martes 15 de septiembre durante una jornada de campo en la que participaron técnicos de Autodema, representantes de la JUIM, la Administración Local del Agua (ALA) Colca-Siguas-Chivay y Senasa, además de autoridades regionales y dirigentes de las comisiones de usuarios.

Durante la actividad, los participantes destacaron la necesidad de mejorar el manejo del agua ante los efectos del cambio climático y la posible presencia del fenómeno El Niño. La información obtenida en el terreno será compartida con los productores para que puedan evaluar su aplicación en sus propios campos.

En aproximadamente un mes se realizará una nueva visita a la parcela para revisar los primeros datos obtenidos y conocer el comportamiento de los cultivos bajo las técnicas de riego aplicadas.