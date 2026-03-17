El puente Bailey en el distrito de Uchumayo se instala sobre la infraestructura antigua, actualmente en riesgo, tras el colapso parcial ocurrido el 8 de marzo. El viceministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Haro Muñoz, informó a Correo que la decisión responde a la compleja topografía de la zona, que impide colocar la estructura metálica en un punto alternativo.

El viceministro argumentó que, ubicar el puente en otro lugar habría tomado hasta 45 días, pero el objetivo era reducir los tiempos para habilitar la vía y aminorar el impacto a los miles de conductores que requieren de esta vía para salir o ingresar a Arequipa.

La concesionaria Covisur optó por montar el puente modular sobre la infraestructura existente, pero manteniendo una distancia que no comprometa los estribos, a fin de continuar con la evaluación técnica e integral del puente antiguo que determinará si corresponde realizar un mantenimiento o construir un nuevo puente definitivo.

PLAZOS PARA TERMINAR INSTALACIÓN DEL PUENTE MODULAR

Aunque inicialmente se proyectó terminar la instalación en 20 días, según el viceministro, para el próximo jueves o viernes, de acuerdo a la información del alcalde de Uchumayo, Hardin Abril, quien se reunió esta mañana con la concesionaria, el avance de los trabajos es del 40 %, por lo que se estima que los trabajos concluirán en unos 15 días más.

Instalan puente Bailey sobre estructura dañada de Uchumayo y trabajos terminarán para abril (Foto: Municipalidad de Uchumayo)

De cumplirse este último plazo, el tránsito vehicular podría restablecerse para la primera semana de abril, aunque, sgún la municipalidad, solo por un carril, ya que la habilitación completa tomará más tiempo.

Además, para concretar la instalación del puente Bailey, la concesionaria buscó acuerdos con la propietaria de un terreno agrícola cercano para utilizar parte del predio en la instalación del puente metálico.

Cabe recordar que el cierre del puente Uchumayo generó problemas de tránsito en Arequipa. Los vehículos fueron desviados hacia la vía Cerro Verde, la cual colapsó por la alta demanda, ocasionando demoras de hasta dos y tres horas para ingresar o salir de la ciudad. Incluso, el desvío habilitado para vehículos livianos a la altura del túnel de Cerro Verde no permitió aliviar la congestión.

ESTUDIO INTEGRAL PARA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE UCHUMAYO

Respecto a la situación del puente Uchumayo, el viceministro Haro señaló que será la concesionaria la encargada de definir la necesidad de construir una nueva infraestructura, una vez que concluyan los estudios técnicos del puente. Sin embargo, aun no hay plazos, pues el objetivo del momento es habilitar el tránsito vehicular.

Asimismo, la directora de Programas y Proyectos del MTC, Gabriela Lara, indicó que el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) tiene la competencia para determinar si la concesionaria Covisur cumplió con las labores de mantenimiento del puente, con los recursos obtenidos a través del peaje.

De detectarse incumplimientos en el mantenimiento, tendría que aplicarse el cuadro de sanciones. Lara confirmó que el MTC solicitó los reportes técnicos sobre los trabajos de mantenimiento en la zona y se encuentra a la espera de los resultados.