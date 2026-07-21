Todos los vehículos que transporten madera, productos forestales y fauna silvestre deberán detenerse obligatoriamente en el nuevo Puesto de Control Estratégico de Yura, implementado por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) en Arequipa para reforzar la lucha contra el tráfico ilegal de estos recursos.

El puesto funcionará las 24 horas del día, los 365 días del año, y se convertirá en un punto de paso obligatorio para las unidades que se desplazan por esta vía desde el sur hacia el norte del país transportando productos forestales maderables y no maderables, así como especímenes, productos y subproductos de fauna silvestre.

A partir de su entrada en funcionamiento, los transportistas deberán presentar la documentación que acredite el origen legal de la carga. De no hacerlo, podrán ser sometidos a un Procedimiento Administrativo Sancionador, de acuerdo con la normativa forestal y de fauna silvestre vigente.

Según el Serfor en Arequipa, la implementación de este punto de control busca fortalecer la supervisión sobre la trazabilidad de los recursos forestales y de fauna silvestre que se movilizan por el país.

La medida permitirá ejercer un mayor control para prevenir delitos como la tala ilegal y el tráfico de especies silvestres, además de favorecer el comercio formal de productos provenientes de actividades autorizadas.

El inicio de operaciones del puesto contó con la participación de diversas instituciones, entre ellas la Sutran, Sunat Aduanas de Mollendo, la Comisaría de Yura, la Municipalidad Distrital de Yura, la Unidad Desconcentrada de Protección del Medio Ambiente de la Policía Nacional, la Policía de Carreteras, la Asociación de Madereros (Asomader), la Gerencia Regional de Agricultura y el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA).

Con la puesta en marcha del control de Yura, además de la activación de nuevos puestos en Maravillas (Puno) y Sutupe (Lambayeque), el Serfor cuenta ahora con 36 puestos de control estratégico operativos en todo el país para combatir el comercio ilegal de recursos forestales y de fauna silvestre.