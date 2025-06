En los juzgados de la región se ventilan cientos de casos que podrían no terminar en una sentencia justa. Ocurre que el Instituto de Medicina Legal de Arequipa no está aportando las pruebas irrefutables con las que se puede demostrar, científicamente, que una persona cometió o no un determinado delito, debido a la falta de insumos y equipamiento en su laboratorio.

La responsable de la Unidad de Medicina Legal III, Fresia Hidalgo Zevallos, sostuvo que cuentan con el personal calificado y necesario para tomar las muestras biológicas, pero no tienen las herramientas necesarias para poder procesarlas y entregar los resultados en el plazo debido.

Prueba de ello es que desde fines de diciembre del año pasado a la fecha, tienen en el laboratorio de toxicología alrededor de 3 mil muestras de dosajes etílicos sin procesar y un número similar para exámenes químicos, con los que se debe establecer el tipo de droga consumida.

Esto se debe a que el instrumental que poseen no reciben mantenimiento ni se les ha proveído de los insumos necesarios para hacer los análisis, este año han sufrido un recorte del 40% de su presupuesto.

Situación similar enfrentan los peritos del laboratorio de biología molecular donde únicamente pueden hacer pruebas de filiación, pero no los de índole criminal, como los casos de violación.

CASOS

A diario reciben unas cinco muestras biológicas por este tipo de casos y no tienen cómo procesarlas por la falta de equipos, estas son enviadas a Lima y tardan meses y en algunos casos más de un año en dar respuesta, dado que el laboratorio de Lima concentra los requerimientos de todo el país, impidiendo que la administración de justicia tenga medios de prueba irrefutables en el tiempo debido.

Hay un proyecto para la implementación y mejoramiento de los laboratorios del Instituto de Medicina Legal que está en marcha, y de acuerdo al cronograma para su ejecución, ayer se debió entregar la buena pro a la empresa que lo hará y con el equipamiento nuevo debería estar listo en marzo del 2026.