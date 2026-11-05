Alfredo López Díaz, representante del Instituto Superior Tecnológico Privado Iberoamericano informó que la institución arequipeña recibió la Resolución de licenciamiento N.° 632-2026, tras cumplir las condiciones básicas de calidad exigidas por el Ministerio de Educación. Cuenta con más de 30 años de trayectoria y aproximadamente 300 estudiantes.

¿Qué significa para el Instituto Iberoamericano haber obtenido el licenciamiento del Ministerio de Educación? Es el resultado de un largo trabajo. Hemos obtenido la Resolución N° 632-2026, del 19 de octubre, mediante la cual el Ministerio de Educación nos otorga el licenciamiento. Este reconocimiento garantiza la calidad en la formación de profesionales técnicos. Para conseguirlo hemos tenido que superar una serie de evaluaciones y demostrar que cumplimos las condiciones básicas de calidad exigidas por el sector Educación.

¿Qué aspectos evalúa el Ministerio para otorgar el licenciamiento a un instituto tecnológico? Se verifica que la institución cuente con talleres y laboratorios debidamente implementados, aulas adecuadas para la formación, instrumentos, herramientas y, sobre todo, personal idóneo. El Ministerio realiza inspecciones para comprobar que se cumplan todas estas condiciones. Nosotros hemos superado satisfactoriamente las evaluaciones y por eso recibimos la resolución de licenciamiento.

¿Qué garantías ofrece este reconocimiento a los estudiantes y egresados? Un instituto licenciado está reconocido oficialmente por el Ministerio de Educación y garantiza que cuenta con las condiciones necesarias para formar profesionales. Además, respalda el proceso de titulación. Nosotros otorgamos el título de profesional técnico en Mecatrónica Automotriz y también podemos otorgar el grado de bachiller técnico, ambos reconocidos a nombre de la nación. Esto permite que nuestros egresados puedan continuar su formación académica y acceder a otros niveles de educación.

¿Por qué apostaron por la carrera de Mecatrónica Automotriz y qué demanda laboral existe actualmente en Arequipa? Tenemos que diferenciar la mecánica automotriz de la mecatrónica automotriz. Actualmente, prácticamente todos los vehículos incorporan sistemas electrónicos, desde los motores de inyección electrónica hasta los vehículos híbridos. Por eso, el trabajo técnico requiere conocimientos especializados, sensores, equipos de diagnóstico e instrumentos adecuados. En Arequipa existe una importante demanda de estos profesionales, considerando que hace dos o tres años se registraba una renovación cercana a los 19 mil vehículos por año. El mercado necesita técnicos altamente capacitados que garanticen el mantenimiento y funcionamiento de estas unidades.

¿En qué sectores pueden trabajar los egresados, además de instalar sus propios talleres? El campo laboral es mucho más amplio porque no solamente comprende la mecánica, sino también la electrónica, la electrohidráulica y la electroneumática. Nuestros egresados pueden trabajar en el mantenimiento de vehículos motorizados en empresas mineras, donde existe una importante presencia de sistemas electrónicos, así como en concesionarias automotrices. Estas empresas necesitan profesionales con las competencias necesarias para atender las nuevas tecnologías que incorporan los vehículos.

¿Cuántos estudiantes tienen actualmente y qué oportunidades existen para las mujeres que desean estudiar esta carrera? Tenemos aproximadamente 300 estudiantes distribuidos en tres turnos: mañana, tarde y noche. También contamos con una importante participación de mujeres que están ingresando a este sector. Actualmente, el trabajo ya no demanda el esfuerzo físico que se requería antiguamente, porque existen sistemas hidráulicos, neumáticos y electrónicos que facilitan muchas operaciones. Ahora se necesita principalmente capacidad técnica, habilidad e interpretación de los sistemas. Además, contamos con la certificación ISO 9001, que respalda nuestro sistema de gestión de calidad.