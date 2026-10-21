Un hombre que intentó asfixiar a su expareja durante una agresión ocurrida en su vivienda, en la provincia de Caravelí, fue condenado a 17 años y 7 meses de prisión por los delitos de feminicidio en grado de tentativa y daños.

El ataque ocurrió el 5 de enero de 2026, cuando Denis Vargas E. llegó a la casa de su expareja. De acuerdo al sustento del fiscal Marcos Camacho, de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Caravelí, en el interior del inmueble, ambos discutieron y el hombre la agredió verbal y físicamente. Durante el ataque, intentó asfixiarla. La mujer pudo salir de la vivienda y fue auxiliada por sus vecinos. En tanto, Vargas fue detenido por la Policía cuando intentaba escapar.

Durante el proceso judicial, las lesiones que presentaba la víctima, especialmente alrededor del cuello y en otras partes del cuerpo, fueron parte de las pruebas que permitieron acreditar la agresión. La Fiscalía también presentó las declaraciones de testigos, actas y pericias realizadas en el lugar de los hechos.

Al inicio del juicio oral, el acusado se acogió a la conclusión anticipada por el delito de daños. Sin embargo, el proceso continuó por el delito de feminicidio en grado de tentativa, por el cual también fue hallado culpable.

El juzgado le impuso 16 años y 8 meses de prisión por tentativa de feminicidio y 11 meses por daños, penas que suman 17 años y 7 meses. La ejecución de la sentencia es provisional e inmediata, debido a que el condenado ya se encontraba en prisión preventiva.

Además de la reparación civil, que comprende S/ 5,162 por tentativa de feminicidio y S/ 1,399.50 por daños, Vargas deberá pagar una multa de S/ 282.30 una vez que la sentencia quede firme. También tiene prohibido acercarse a su expareja durante diez años.