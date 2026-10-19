La construcción del intercambio vial en la Av. Los Incas con Vidaurrázaga empezaría en diciembre con el fin de descongestionar el tránsito en las vías aledañas del terminal terrestre y la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres.

Según la alcaldesa provincial de Arequipa, Ruccy Osco Polar, antes de dejar el cargo, colocará la primera piedra, porque busca dejar encaminado el proyecto que será financiado con las utilidades de Caja Arequipa.

Oscco señaló que los proyectos de intercambios viales están vinculados a las iniciativas que deben ser evaluadas por el Concejo Municipal para la declaratoria de priorización. En la sesión de la semana pasada quedó pendiente el tratamiento de dos proyectos bajo la modalidad de obras por impuestos, entre ellas el mejoramiento del servicio de movilidad urbana en la Av. 1 en el centro poblado de Cono Norte en el distrito de Cerro Colorado, valorizada en más de S/60 millones.

La alcaldesa indicó que ambos proyectos volverán a la agenda del Concejo en la siguiente sesión para su evaluación y aprobación. Aseguró que su gestión dejará encaminadas las obras.

PUENTE UMAPALCA

Sobre la construcción del puente Umapalca, Oscco informó que coordinará con el ministro de Vivienda Construcción y Saneamiento para gestionar el apoyo del sector. Indicó que espera reunirse con él durante su visita a Arequipa, prevista para el 23 de octubre, con el objetivo de impulsar esta infraestructura, que beneficiaría a más de seis distritos.

La Municipalidad de Arequipa actualizó el expediente técnico del proyecto, cuyo costo se elevó de 207 millones de soles a 216 millones de soles, pero hasta la fecha no se cuenta con el financiamiento para la ejecución.