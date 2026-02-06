El transporte urbano informal en Arequipa no se limita a las conocidas combis o unidades pequeñas, llamadas “loncheritas”, sino que también involucra a buses que se camuflan y operan como servicio público en distintos distritos de la ciudad, al margen de la normativa.

De acuerdo con información de la Municipalidad Provincial de Arequipa, este jueves se realizó un operativo de fiscalización en las inmediaciones de la avenida Alcides Carrión y la calle Puente Grau, donde se intervino a nueve vehículos que prestaban servicio de transporte público sin contar con la autorización correspondiente. Las unidades fueron internadas en el depósito municipal.

Según la municipalidad, los vehículos intervenidos no estaban habilitados y no pertenecían al Sistema Integrado de Transportes (SIT). Además, carecían de las certificaciones técnicas necesarias para garantizar la seguridad de los pasajeros.

Entre las unidades sancionadas se encontraban buses que cubrían rutas hacia el distrito de Sachaca, identificados con la línea P, así como vehículos que brindaban servicio hacia el distrito de Socabaya, hacia la zona de Simón Bolívar

Se conoce que en Arequipa existen más unidades de transporte informal que vehículos autorizados del SIT, una situación que complica el ordenamiento del transporte urbano. Si bien las loncheritas operan principalmente en zonas periféricas, también se ha detectado su circulación en rutas estratégicas como el Terminal Terrestre de Arequipa y la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres.

