Mientras miles de familias celebran el Día de la Madre en casa, decenas de internas del penal de Arequipa pasan esta fecha mirando fotografías, esperando una llamada o recordando la última vez que abrazaron a sus hijos. Algunas incluso comparten el encierro con pequeños que crecen entre rejas durante sus primeros años de vida.

“Yo no quería regalos, quería ver a mis hijos”, recordó Carmen Calla, representante de Cárceles Productivas de Arequipa y exinterna del penal, quien contó que durante los siete años que permaneció recluida, la mayor angustia era no saber realmente cómo estaban sus hijos, qué sentían o si sufrían lejos de ella.

Calla explicó que, para muchas madres privadas de libertad, el mayor consuelo durante esta fecha es escuchar la voz de sus hijos. “El teléfono era de mucha ayuda para saber de ellos, conversar y sentirlos cerca, aunque sea un momento”, señaló al recordar los años en que pasó el Día de la Madre tras las rejas.

TRABAJOS EN EL PENAL

Dentro del establecimiento penitenciario, las internas buscan mantenerse ocupadas elaborando tejidos, bordados, pinturas y manualidades. Según relató, estos trabajos les permiten generar algo de dinero para apoyar a sus hijos o familiares encargados de criarlos fuera del penal, además de ayudarlas emocionalmente a resistir el encierro.

La realidad también alcanza a los menores de edad que viven junto a sus madres en prisión. De acuerdo con reportes estadísticos del INPE correspondientes al año pasado, diez niños compartieron el encierro con sus madres en el penal de Arequipa.

Cabe precisar que, según las normas penitenciarias vigentes en el Perú, los niños pueden permanecer con sus madres privadas de libertad hasta cumplir los tres años de edad. Después de ello, deben salir del establecimiento penitenciario para quedar bajo el cuidado de familiares o personas responsables, marcando una separación difícil tanto para las madres como para los menores.

10 niños vivieron en penal de mujeres en Arequipa, según el informe estadístico del INPE de mayo de 2025.